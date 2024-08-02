Advertisement

أخبار عاجلة

المرشد الإيراني ينشر تغريدة تحت عنوان: "إسرائيل ستزول"

Lebanon 24
02-08-2024 | 17:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحمل شعار "الاحتلال الآن"... وزير إسرائيلي ينشر تغريدة بشأن سيناء
lebanon 24
03/08/2024 05:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار وزير الخارجية الإيرانية: على الجميع مغادرة إسرائيل فالصواريخ "آتية" (الحدث)
lebanon 24
03/08/2024 05:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي ان ان" نقلاً عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تتوقع أن يكون الهجوم الإيراني مشابهاً لهجوم 13 نيسان على إسرائيل لكن قد يكون أكبر وأكثر تعقيداً
lebanon 24
03/08/2024 05:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يحذر في اتصال مع ماكرون من "عواقب وخيمة" لأي هجوم إسرائيلي على لبنان (الشرق)
lebanon 24
03/08/2024 05:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2024-08-02
18:30 | 2024-08-02
18:27 | 2024-08-02
18:25 | 2024-08-02
18:25 | 2024-08-02
18:24 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24