Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: نحتفظ بالقدرة على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة تهديدات الأمن القومي

Lebanon 24
02-08-2024 | 18:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن القومي الأميركي: ملتزمون بأمن إسرائيل ضد تهديدات أذرع إيران ومن بينها حزب الله
lebanon 24
03/08/2024 05:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ضد التهديدات المدعومة من إيران (الحدث)
lebanon 24
03/08/2024 05:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: رد قاس من إسرائيل سيدفع حزب الله للرد وكسر قواعد المواجهة في الشمال
lebanon 24
03/08/2024 05:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار امامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع شركائنا الدوليين
lebanon 24
03/08/2024 05:03:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2024-08-02
18:27 | 2024-08-02
18:25 | 2024-08-02
18:25 | 2024-08-02
18:24 | 2024-08-02
18:21 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24