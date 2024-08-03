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إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يقرّر توسيع دائرة تقليص عمل المصانع في الشمال إلى 40 كيلومترًا من حدود لبنان

Lebanon 24
03-08-2024 | 03:48
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