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الدفاع المدني الفلسطيني بغزة: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وقصف لمباني جامعة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

Lebanon 24
03-08-2024 | 06:47
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