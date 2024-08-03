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"حماس" تعلن مقتل 9 من عناصرها في عمليتي اغتيال إسرائيليتين في طولكرم شمال الضفة الغربية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
03-08-2024 | 10:16
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