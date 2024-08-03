30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران وحزب الله يريدان شن هجوم متزامن على إسرائيل بخلاف ما حدث في المرة السابقة
Lebanon 24
03-08-2024
|
14:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الرد الإيراني قد يستهدف قواعد بوسط البلاد عكس هجوم نيسان الماضي
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الرد الإيراني قد يستهدف قواعد بوسط البلاد عكس هجوم نيسان الماضي
04/08/2024 09:45:11
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رد إسرائيل على هجوم حزب الله على مجدل شمس قد يؤدي إلى عدة أيام من القتال العنيف
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رد إسرائيل على هجوم حزب الله على مجدل شمس قد يؤدي إلى عدة أيام من القتال العنيف
04/08/2024 09:45:11
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين: نحاول منع التصعيد خشية نشوب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين: نحاول منع التصعيد خشية نشوب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله
04/08/2024 09:45:11
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الجيش غالانت يدعمان التوصل إلى اتفاق مع حزب الله في الشمال خلال جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الجيش غالانت يدعمان التوصل إلى اتفاق مع حزب الله في الشمال خلال جلسة مجلس الوزراء
04/08/2024 09:45:11
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت نسخة عن والدتها تعرفوا إليها (صور)
04:44 | 2024-08-03
03/08/2024 04:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
16:47 | 2024-08-03
03/08/2024 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
15:30 | 2024-08-03
03/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
16:40 | 2024-08-03
03/08/2024 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. العدو خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق
Lebanon 24
قبل قليل.. العدو خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق
06:40 | 2024-08-03
03/08/2024 06:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:32 | 2024-08-04
رئيس نيجيريا: ندعو لوقف الاحتجاجات وإراقة الدماء
02:07 | 2024-08-04
الشرطة الإسرائيلية: مقتل منفذ الهجوم في حولون جنوبي تل أبيب
01:46 | 2024-08-04
إعلام إسرائيلي: مقتل امرأة بعملية طعن في تل أبيب
01:08 | 2024-08-04
نجمة داوود الحمراء تعلن إصابة 5 بينهم 2 في حالة خطيرة إثر عمليات طعن وقعت في 3 مناطق بحولون قرب تل أبيب
01:04 | 2024-08-04
فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان بسبب "مخاطر عسكرية"
00:55 | 2024-08-04
إعلام إسرائيلي: وزير الخارجية كاتس رفض عرضا من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
04/08/2024 09:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24