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هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران وحزب الله يريدان شن هجوم متزامن على إسرائيل بخلاف ما حدث في المرة السابقة

Lebanon 24
03-08-2024 | 14:37
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