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إعلام إسرائيلي: وزير الخارجية كاتس رفض عرضا من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع

Lebanon 24
04-08-2024 | 00:55
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