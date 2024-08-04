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نجمة داوود الحمراء تعلن إصابة 5 بينهم 2 في حالة خطيرة إثر عمليات طعن وقعت في 3 مناطق بحولون قرب تل أبيب

Lebanon 24
04-08-2024 | 01:08
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