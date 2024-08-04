Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي من الديمان: البطريرك الدويهي منارة علم وقداسة لنا وهو أكبر البطاركة ولم يأتِ مثله ولن يأتي

Lebanon 24
04-08-2024 | 03:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي من الديمان: نُقيم قداس الشكر على نية الطوباوي البطريرك الدويهي علامة الرجاء في المحنة
lebanon 24
04/08/2024 14:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي ترأس قداس الشكر لاعلان قداسة البطريرك الدويهي
lebanon 24
04/08/2024 14:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في بكركي وخلوة مع الراعي قبيل قداس تطويب البطريرك أسطفان الدويهي
lebanon 24
04/08/2024 14:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي لـ "ال بي سي": البطريرك الدويهي أمثولة للجميع ويعلمنا الكثير وخصوصا اليوم لان العالم بحاجة إلى إيمان ودين وعودة إلى الله
lebanon 24
04/08/2024 14:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:34 | 2024-08-04
07:24 | 2024-08-04
07:18 | 2024-08-04
07:15 | 2024-08-04
06:32 | 2024-08-04
06:25 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24