Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي من الديمان: من المؤسف ان نشهد مهزلة امتحانات الشهادات الثانوية الاخيرة التي اظهرت الفساد فيها واحجام الجامعات في دول العالم عن قبول طلابنا

Lebanon 24
04-08-2024 | 03:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي من الديمان: من المؤسف ان نشهد مهزلة امتحانات الشهادات الثانوية الاخيرة التي اظهرت الفساد فيها واحجام الجامعات في دول العالم عن قبول طلابنا
lebanon 24
04/08/2024 14:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للبنان ، كما اشكر حرصه على كل المؤسسات بما فيها "الميدل إيست" من خلال تواصله الدائم معي، وهذا ما أدى الى استمرار شركات التامين العالمية بتغطية مخاطر الشركة في هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
04/08/2024 14:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران: الجامعة اللبنانية تفوقت على العديد من الجامعات العالمية في التصنيف العالمي بما فيها الجامعات الاسرائيلية
lebanon 24
04/08/2024 14:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة اللويزة: مررنا بظروف أصعب من تلك التي نعيش فيها اليوم ولكن لبنان بقي ولن يسقط
lebanon 24
04/08/2024 14:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:34 | 2024-08-04
07:24 | 2024-08-04
07:18 | 2024-08-04
07:15 | 2024-08-04
06:32 | 2024-08-04
06:25 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24