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البيت الأبيض: واشنطن تستعدّ لأيّ سيناريو في المنطقة بتحذير مواطنيها لمغادرة لبنان

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:51
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