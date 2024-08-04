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"وول ستريت جورنال": واشنطن طلبت من حكومات مختلفة تحذير إيران من أن أيّ ضربة كبيرة ستستدعي ردّاً

Lebanon 24
04-08-2024 | 10:14
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