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وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لانتشار واسع دفاعا وهجوما والعدو سيدفع ثمنا باهظا إذا تجرأ على مهاجمتنا

Lebanon 24
04-08-2024 | 11:07
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