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كيربي: يتعين علينا التأكد من أننا مستعدون ولدينا القدرات الكافية لمساعدة إسرائيل والدفاع عن شعبنا ومصالحنا

Lebanon 24
04-08-2024 | 11:10
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