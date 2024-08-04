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وزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية جريمة نكراء وخطوة تصعيدية تشكل خرقا للقانون الدولي واعتداء على سيادة الدول

Lebanon 24
04-08-2024 | 12:27
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