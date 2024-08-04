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نتنياهو: إيران وحلفاؤها يحاولون تطويقنا ونحن عازمون على الوقوف أمامهم في كل مكان قريبا أو بعيدا
Lebanon 24
04-08-2024
|
12:29
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