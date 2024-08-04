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الرئيس الإسرائيلي: لم نطلب الحرب ولكن عندما لا يكون لدينا خيار سندافع عن أنفسنا بكل ثمن

Lebanon 24
04-08-2024 | 12:43
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