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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا من الجو عنصرين من حزب الله بعد دخولهما مباني عسكرية في بيت ليف وحولا جنوبي لبنان

Lebanon 24
04-08-2024 | 14:09
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