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وزير الخارجية الإيطالي: أعربت مع وزراء خارجية الدول السبع عن قلقنا الشديد بشأن ما يحدث في قطاع غزة ونحن نعمل على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-08-2024 | 14:37
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