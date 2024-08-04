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وسائل إعلام إسرائيلية: بعد أكثر من 300 يوم من القتال في الشمال، يوجد عندنا قتلى، وحل حقيقي لقضية الشمال لا يبدو في الأفق

Lebanon 24
04-08-2024 | 14:44
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