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الخارجية الأميركية: بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي وأكد أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لتهدئة التوترات في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد

Lebanon 24
04-08-2024 | 15:35
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