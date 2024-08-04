الخارجية الأميركية: بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي وأكد أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لتهدئة التوترات في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد

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