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القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: تقديرات في إسرائيل بأن الهجوم قد يكون متعددا بمشاركة حركة حماس

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:12
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