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القناة 13 الإسرائيلية: حسب التقديرات الإسرائيلية فإن إيران لم تقرر بشكل كامل طبيعة الرد وقوته

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:29
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