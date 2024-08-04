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"التايمز" البريطانية: أصبح لدى حزب الله نسخة زهيدة من "الردع النووي" تتمثل في آلاف الصواريخ الأطول مدى

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:46
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