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"سي إن إن": بلدية القدس نصحت السكان في بيان بتنظيف وتجهيز ملاجئهم محذرة من أنه يتعين عليهم أن يتمكنوا من الوصول إلى الملاجئ في غضون 90 ثانية

Lebanon 24
04-08-2024 | 17:43
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