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المتحدث باسم الجيش العراقي: نجحنا في الحد من استهداف القواعد العسكرية التي يتواجد بها مستشارو التحالف

Lebanon 24
04-08-2024 | 18:03
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