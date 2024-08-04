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الجيش الاسرائيلي: بعد إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في "منطقة سنير" تبين أنها إنذار كاذب

Lebanon 24
04-08-2024 | 18:10
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