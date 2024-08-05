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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدرس القيام بضربة استباقية "وقائية" ضد إيران إذا حصلت على أدلة قاطعة تفيد بأن إيران تخطط لهجوم

Lebanon 24
05-08-2024 | 00:03
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