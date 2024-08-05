هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن ضابط كبير: ليس لدينا أي نية لترك معبر فيلادلفيا ولا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به في المنطقة "فوق وتحت الأرض"

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