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هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن ضابط كبير: ليس لدينا أي نية لترك معبر فيلادلفيا ولا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به في المنطقة "فوق وتحت الأرض"

Lebanon 24
05-08-2024 | 00:09
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