31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية وأمنية: نحو 300 قتيل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بنغلاديش
Lebanon 24
05-08-2024
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصرع 35 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة في مناطق شرق أفغانستان (وكالة الأنباء الفرنسية)
Lebanon 24
مصرع 35 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة في مناطق شرق أفغانستان (وكالة الأنباء الفرنسية)
05/08/2024 12:45:46
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول: السلطات تجري عمليات بحث عن 66 شخصا مفقودا جراء انزلاق تربة في النيبال
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول: السلطات تجري عمليات بحث عن 66 شخصا مفقودا جراء انزلاق تربة في النيبال
05/08/2024 12:45:46
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: انتشال جثامين أكثر من 60 قتيلا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين
Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: انتشال جثامين أكثر من 60 قتيلا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين
05/08/2024 12:45:46
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: قتيلان في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: قتيلان في هجمات روسية على منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد
05/08/2024 12:45:46
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:45 | 2024-08-04
04/08/2024 07:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
08:00 | 2024-08-04
04/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
06:45 | 2024-08-04
04/08/2024 06:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
10:30 | 2024-08-04
04/08/2024 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
Lebanon 24
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
16:00 | 2024-08-04
04/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:43 | 2024-08-05
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت في الشمال (الميادين)
05:37 | 2024-08-05
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بشظايا صاروخ أطلق من غزة على منطقة مجمع أشكول شرق خان يونس (الجزيرة)
05:28 | 2024-08-05
شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى 12 آب الجاري (سكاي نيوز عربية)
05:18 | 2024-08-05
رويترز: الآلاف يقتحمون المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنغلادش (الشرق)
05:15 | 2024-08-05
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 15صاروخا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات شرق خانيوس (الجزيرة)
05:15 | 2024-08-05
رويترز: استقالة رئيسة وزراء بنغلاديش بسبب الاحتجاجات (الشرق)
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
05/08/2024 12:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24