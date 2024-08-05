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إسرائيل هيوم: الولايات المتحدة صادقت على إرسال قنابل من طراز mk83 بوزن نصف طن إلى سلاح الجو الإسرائيلي

Lebanon 24
05-08-2024 | 01:10
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