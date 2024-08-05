Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: أغرنا خلال ساعات الليل على مستودع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
05-08-2024 | 01:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهداف منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان
lebanon 24
05/08/2024 12:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مباني عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في مارون الراس وعيتا الشعب وحولا جنوبي لبنان
lebanon 24
05/08/2024 12:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت الليلة الماضية بنى تحتية لحزب الله في الطيبة ودير سيرين جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
05/08/2024 12:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودع ذخيرة ومبنى عسكريا وبنى تحتية تابعة لحزب الله في رامية وعيترون (الجزيرة)
lebanon 24
05/08/2024 12:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2024-08-05
05:37 | 2024-08-05
05:28 | 2024-08-05
05:18 | 2024-08-05
05:15 | 2024-08-05
05:15 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24