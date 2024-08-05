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يسرائيل هيوم عن مسؤولين غربيين: من مصلحة الجميع ألا تتجه الأمور نحو حرب إقليمية

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:18
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