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"فايننشال تايمز": تركيب أبواب أوتوماتيكية للملاجئ وتحويل مواقف السيارات تحت الأرض إلى ملاجئ جماعية في حيفا استعدادا لهجمات حزب الله

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:19
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