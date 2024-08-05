Advertisement

أخبار عاجلة

نتبلوكس: انقطاع شبه كامل للإنترنت في بنغلاديش على خلفية الاحتجاجات

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: استقالة رئيسة وزراء بنغلاديش بسبب الاحتجاجات (الشرق)
lebanon 24
05/08/2024 12:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش ببنغلاديش يجري محادثات مع جهات خارج الجيش بشأن الاحتجاجات
lebanon 24
05/08/2024 12:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية وأمنية: نحو 300 قتيل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بنغلاديش
lebanon 24
05/08/2024 12:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة
lebanon 24
05/08/2024 12:48:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2024-08-05
05:47 | 2024-08-05
05:46 | 2024-08-05
05:43 | 2024-08-05
05:37 | 2024-08-05
05:28 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24