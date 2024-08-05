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النائب بلال عبد الله من حارة حريك: لجنة الصحة النيابية أرادت أن تأتي إلى هنا لتقول للاهالي انها متضامنة معهم ولتوجّه رسالة لإسرائيل أننا لم ولن نركع وسنبقى يدًا واحدة

Lebanon 24
05-08-2024 | 04:02
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