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وزير الخارجية السوداني بالإنابة: نتطلع إلى دور ماليزيا في مطالبة بعض الدول الإقليمية بوقف دعم المتمردين وتزويدهم بالأسلحة والمرتزقة

Lebanon 24
05-08-2024 | 04:54
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