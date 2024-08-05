Advertisement

أخبار عاجلة

موقع "نور نيوز" الإيراني: الاجتماع دليل واضح على الإرادة الجدية لإيران في الرد على اغتيال هنية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع "نور نيوز" الإيراني: دعوة للسفراء وممثلي الدول الأجنبية المقيمين في إيران إلى اجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/08/2024 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تأهب إسرائيلي.. "سريع وقوي" هكذا سيكون الرد الإيراني على اغتيال هنية
lebanon 24
05/08/2024 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اغتيال هنية في طهران جاء بعد مشاركته في مراسم أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية ولقائه خامنئي (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/08/2024 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تصريحات نائب الممثل الخاص الأميركي لشؤون إيران ضد الانتخابات مبالغ فيها وتدخل واضح في شؤون بلادنا الداخلية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/08/2024 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:01 | 2024-08-05
08:54 | 2024-08-05
08:44 | 2024-08-05
08:34 | 2024-08-05
08:29 | 2024-08-05
08:24 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24