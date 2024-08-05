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وزير الخارجية الإسباني: أجريت اتصالا مع نظيري الأردني أكدت خلاله ضرورة بذل كل الجهود من أجل عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:47
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