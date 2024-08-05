Advertisement

أخبار عاجلة

أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو يصل طهران لمناقشة الأمن الإقليمي مع المسؤولين الإيرانيين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اغتيال هنية مؤشر خطير على عدم رغبة إسرائيل في الحل السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/08/2024 16:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الروسي: قرار الجنائية الدولية ضد شويغو وغيراسيموف جزء من الحرب ضد روسيا (العربية)
lebanon 24
05/08/2024 16:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الروسي: قرار المحكمة الجنائية ضد شويغو وغيراسيموف باطل (العربية)
lebanon 24
05/08/2024 16:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: أعضاء مجلس الأمن وبالأخص الولايات المتحدة بحاجة إلى الضغط على إسرائيل لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/08/2024 16:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:01 | 2024-08-05
08:54 | 2024-08-05
08:44 | 2024-08-05
08:34 | 2024-08-05
08:29 | 2024-08-05
08:24 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24