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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر مصري: لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:06
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