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هآرتس: وزير المالية سموتريتش يقترح تجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 08:13
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