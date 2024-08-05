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هآرتس: وزير الدفاع الإسرائيلي أكد خلال اجتماع مع قيادة القوات الجوية ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك الانتقال السريع إلى الهجوم (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 08:34
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