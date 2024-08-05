هآرتس: وزير الدفاع الإسرائيلي أكد خلال اجتماع مع قيادة القوات الجوية ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات بما في ذلك الانتقال السريع إلى الهجوم (الجزيرة)

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