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وزير الخارجية التركي: تطرقنا إلى ملف غزة وهجوم إسرائيل على قطاع غزة يمثل تهديدا كبيرا (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 10:19
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