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الاتحاد الأوربي: ندعو إلى الهدوء وضبط النفس في بنغلاديش ومن المهم ضمان انتقال منظم وسلمي نحو حكومة منتخبة ديمقراطياً

Lebanon 24
05-08-2024 | 11:33
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