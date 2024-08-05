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البنتاغون: لا زلنا نعتقد أن اندلاع حرب إقليمية واسعة أمر غير وشيك (الشرق)

Lebanon 24
05-08-2024 | 11:58
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