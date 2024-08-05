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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مبنى عسكريا وبنى تحتية لحزب الله في بلدة كفركلا (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 15:37
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