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الدفاعات الجوية في كييف تتصدى لهجوم مع سماع صفارات الإنذار ودوي انفجارات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-08-2024 | 16:19
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