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وزير الخارجية الإيراني: أجرينا اتصالات دبلوماسية على مستوى مجلس الأمن وكل الجهات للتأكيد على حقنا في الدفاع عن النفس (الجزيرة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 16:27
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