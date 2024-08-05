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"سي أن أن" عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تجد صعوبة في تحديد متى سيأتي الرد الإيراني والشكل الذي سيتخذه
Lebanon 24
05-08-2024
|
16:42
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